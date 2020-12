Ghost of Tsushima: Legends, de gratis multiplayer uitbreiding die Sucker Punch een tijdje geleden online zette, blijft ondersteuning krijgen. We krijgen geregeld nieuwe challenges, nieuwe missies, nieuwe gear en nog veel meer op ons bord. Afgelopen weekend werd zo ook update 1.17 online gezet, die de onderstaande veranderingen met zich meebrengt:

Nee, erg duidelijk zijn die veranderingen niet, maar de update, die zo’n 900MB groot is, zal hoogst waarschijnlijk wel enkele hardnekkige bugs de game uit geholpen hebben. Hopelijk zorgt deze update voor een meer stabiele (multiplayer) ervaring en kunnen we deze week op een bugvrije manier aan de slag met de nieuwe ‘Weekly Challenges’ die hieronder worden voorgesteld.

New Weekly Challenges are available in #GhostOfTsushima: Legends!

Check in-game to see this week's Nightmare Story and Survival missions with unique modifiers. Beat them (along with bonus objectives) for max-level gear, or re-challenge The Tale of Iyo for weekly rewards! pic.twitter.com/Lg4eVHfknV

— Ghost of Tsushima 🎮 Vote for #TheGameAwards! (@SuckerPunchProd) December 4, 2020