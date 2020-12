Met de komst van Dragon Quest XI S: Echoes Of An Elusive Age Definitive Edition hebben fans van de populaire JRPG-franchise iets om hen opnieuw mee bezig te houden. Deze nieuwe editie van de topper uit 2018 moet de ultieme Dragon Quest XI ervaring zijn en voegt een hoop nieuwe content toe aan een game die an sich al fantastisch was. Square Enix zou ook graag willen dat je deze editie van de game koopt, want de basiseditie van Dragon Quest XI is inmiddels niet meer digitaal te verkrijgen.

Het voorval werd opgemerkt op Reddit en vermeldt het ontbreken van de basiseditie op zowel PSN als Steam. Eigenaars van deze editie, zowel digitaal als fysiek, hoeven echter niet te vrezen, want die games zullen nog steeds werken. Als je de game nog niet zou hebben, dan word je echter wel verplicht om vanaf nu de Definitive Edition aan te schaffen.

Wij gingen vorige week met Dragon Quest XI S: Echoes Of An Elusive Age Definitive Edition aan de slag en vertellen jullie er graag deze week meer over in een special.