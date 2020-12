Organisator Geoff Keighley laat op Twitter weten dat Dragon Age 4 tijdens The Game Awards 2020, dat op 10 december plaatsvindt, voor de tweede keer wordt getoond. Tijdens dezelfde show in 2018 kregen we namelijk de eerste teaser van de game te zien, die inmiddels ruim drie jaar in ontwikkeling is. De game pakt de draad direct op na de enorme cliffhanger op het einde van Trespasser, de laatste uitbreiding van voorganger Dragon Age: Inquisition.

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2020

De timing van de aankondiging valt extra op, aangezien afgelopen week Casey Hudson en Mark Darrah bij BioWare zijn vertrokken. Nu heeft de ontwikkelaar al een langere tijd met leegloop te maken, dus dat hoeft niet gelijk wat te zeggen. Daarentegen is BioWare’s laatste game Anthem nou niet bepaald een daverend succes te noemen, dus echt hoopgevend klinkt het allemaal niet. Wellicht brengt de nieuwe trailer daar verandering in.