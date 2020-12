Hoewel de nieuwe PlayStation 5 pas net uit is en de beperkte voorraad er voor zorgt dat de meesten van ons nog zonder zitten, lijkt een patent van Sony te wijzen op de komst van een PlayStation 5 Pro met 2 grafische kaarten. Website T3 gaat dieper op het patent in, maar het komt er op neer dat de twee grafische kaarten nauw samenwerken, waardoor de prestaties van de console beter schaalbaar zijn. Hieronder volgt een kort stukje van het patent:

“In a multi-GPU simulation environment, frame buffer management may be implemented by multiple GPUs rendering respective frames of video, or by rendering respective portions of each frame of video. One of the GPUs controls HDMI frame output by virtue of receiving frame information from the other GPU(s) and reading out complete frames through a physically connected HDMI output port. Or, the outputs of the GPUs can be multiplexed together.”