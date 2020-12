Review: Haven – Een klacht die je vaak hoort als het gaat om nieuwe games, is dat ze te weinig originaliteit bieden en daardoor veelal op elkaar lijken. Aan de andere kant is het ook zo dat als er een titel verschijnt die iets origineels doet, dat dit vaak wordt afgeschreven als ‘indie troep’. Wat veelal zeker niet terecht is. Haven is een game die hoogstwaarschijnlijk voor een grote groep gamers onder de laatstgenoemde categorie zal vallen. De game van The Game Bakers maakt gebruik van verschillende genres, waardoor er haast een nieuw genre ontstaat: de turn-based survival adventure RPG visual novel. The Game Bakers heeft dus geprobeerd om iets bijzonders te maken, maar heeft daarmee wel een groot risico genomen. Zorgen de vele genres niet voor totale chaos en zijn er genoeg gamers die dit spel kunnen waarderen?

De ontsnapping

In Haven maak je kennis met Kay en Yu, twee geliefden die ontsnapt zijn van hun planeet. Daar geldt dat ieder een partner krijgt toegewezen, maar zij zijn niet aan elkaar verbonden. Zij komen terecht op ‘Source’, een planeet die bestaat uit verschillende stukken land die aan elkaar verbonden worden door ‘flow’, een energiebron die voor meerdere doeleinden gebruikt wordt. Om daar te kunnen overleven moeten zij op zoek naar hun eigen eten en gebruiken ze hun kleine ruimteschip, waarmee ze zijn ontsnapt, als huis. Ze denken veilig te zijn, maar dat is helaas niet het geval. Hun thuisbasis komt erachter waar ze zitten en wil hen terughalen. Kay en Yu gaan op zoek naar een manier waarop zij niet gepakt kunnen worden en bij elkaar kunnen blijven.

Lekker relaxen

In Haven speel je te allen tijde met Kay en Yu samen. Je kan tussen hen schakelen, maar dat levert nagenoeg geen verschil op qua besturing of mogelijkheden. Om je over Source te kunnen bewegen kan je wandelen, maar je zal hoofdzakelijk je ‘gravity boots’ gebruiken. Hiermee kan je je veel sneller voortbewegen en je kan over bruggen en losse draden van flow ‘glijden’. Met de laatstgenoemde kan je je bijzondere schoenen opladen om daarmee ‘Rust’ te verwijderen. Dit is een vreemd goedje wat de dieren van de planeet vijandig maakt. Het is dus zaak om Source zo snel mogelijk schoon te maken en dat is een hele relaxte bezigheid. De besturing steekt prima in elkaar, waardoor het glijden over de planeet met je gravity boots aan prima verloopt en een heerlijk ontspannen bezigheid vormt.

Zoals al eerder aangegeven zijn er dieren die slechte bedoelingen hebben doordat zij aangetast zijn door ‘Rust’. Zij zullen je dan ook aanvallen als ze je zien. Hierdoor verandert de game in turn-based gevechten met wat realtime invloeden. Dit is heel simpel gehouden om niet al te veel af te wijken van de relaxte sfeer van het spel. Zo heb je bijvoorbeeld maar twee soorten aanvallen. Toch vragen de gevechten om tactische gameplay, waardoor het verrassend diep is. Gaandeweg worden er ook iets meer mogelijkheden toegevoegd, waardoor het alleen maar toffer wordt. The Game Bakers heeft indrukwekkend werk afgeleverd op dit onderdeel. Er wordt vrij veel gedaan met maar heel weinig.

Leuke babbel en goed eten

Om genoeg energie te hebben voor je avontuur is het zaak om genoeg te blijven eten. Doe je dat niet, dan heeft dat negatieve gevolgen tijdens de gevechten. Om te kunnen eten zijn er verschillende planten en dergelijke te vinden op Source, die je kunt gebruiken om te koken. Je moet zorgen voor genoeg voorraad om thuis je je als een ware keukenprins te ontpoppen. Je kan verschillende gerechten maken, die je behalve energie ook wellicht wat ervaringspunten kunnen geven. Deze kun je ook verdienen door gevechten te winnen en door het voeren van dialogen. Deze gebeuren hoofdzakelijk in het huis van Kay en Yu, waar je tevens kunt douchen of items kan maken die je kunnen helpen tijdens gevechten.

De vele gesprekken tussen de twee geliefden gaan niet alleen over hun avontuur, zo zijn er ook genoeg momenten waarop Kay en Yu bijvoorbeeld hun liefde voor elkaar uitspreken of het gewoon over koetjes en kalfjes hebben. De dialogen zijn zeer afwisselend en komen heel natuurlijk over. Je merkt dat Kay en Yu een koppel zijn met hun goede en slechte momenten. De voice actors verdienen een grote pluim voor hun werk. Je leeft helemaal met de twee geliefden mee. Dit alles wordt verpakt in een aardig verhaal, die alleen naar het einde toe een beetje wordt afgeraffeld. Er wordt het idee gewekt dat er meer op komst is, maar dat is dus niet het geval. Een klein smetje op een verder prima avontuur.

Er is echter nog een ander puntje van kritiek en dat is dat het onderzoeken van de planeet naar het einde toe wat repetitief wordt. Op vrijwel alle onderdelen in de game is van toepassing dat als iets repetitief dreigt te worden, er dan wat nieuws wordt geïntroduceerd, waardoor het weer fris blijft. Het onderzoeken blijft alleen echter zoals het is en dat is jammer. Waar wel goede zaken mee gedaan worden is met de muziek. De elektronische deuntjes passen perfect bij de game en verhogen de relaxte sfeer. Grafisch is het niet bijzonder, maar ook hier geldt dat het past bij het geheel. Dit geheel is een wirwar van genres, die samen één compleet pakket vormen en daarmee een hele leuke en relaxte ervaring opleveren.