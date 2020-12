Als je af en toe het Diamond Casino & Resort in GTA Online bezoekt, dan zal je de laatste tijd vast opgevallen zijn dat er wat werkzaamheden gaande zijn. Dat is niet zonder reden, want er wordt een nieuwe club gebouwd die binnenkort z’n deuren zal openen.

Het gaat om ‘The Music Locker’ die onder het casino gevestigd is en door Rockstar omschreven wordt als de grootste club die Los Santos ooit gezien heeft. De opening zal gepaard gaan met een speciale set van Moodymann en in de komende weken en maanden zullen er meer grote acts langskomen.

De club is ook voorzien van een VIP sectie en die is enkel toegankelijk voor mensen die een penthouse in het casino bezitten. Hieronder een eerste kleine indruk.