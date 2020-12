Voordat de prijs van de PlayStation 5 bekendgemaakt werd zijn er veel geruchten geweest over dat Sony moeite had met het vaststellen van het prijspunt. Zo gingen er verhalen dat het te maken had met de prijs van de nieuwe Xbox, dat het afhankelijk was van de componenten en nog veel meer. Allemaal onzin zo blijkt nu achteraf, want de prijs was begin dit jaar al vastgesteld.

Dit zegt PlayStation CEO Jim Ryan in een interview met Edge. Hij vertelde dat Sony de prijs vroeg in 2020 heeft vastgesteld en dat de coronapandemie geen invloed heeft gehad op beslissingen hieromtrent. Sterker nog, de prijs was al vastgesteld voordat de lockdowns wereldwijd ingingen.

Tevens stelt Ryan dat Sony erg blij is dat ze de console voor een bedrag van €399,- hebben kunnen aanbieden, zij het dan in een goedkope variant wat de Digital Edition is geworden. Dit was een uitgangspunt, omdat hetzelfde prijspunt in 2013 voor de PlayStation 4 erg goed gewerkt heeft.