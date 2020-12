Insomniac bracht anderhalve week terug update 1.05 voor Spider-Man: Miles Morales uit en nu is het alweer tijd voor de volgende update. Het gaat om update 1.06 op de PS4 en 1.006 op de PS5 die nu te downloaden is voor de game.

Heel bijzonder is de update overigens niet, want er wordt een issue met betrekking tot ‘Dag’ in de weersectie aangepakt en ook komt de update met verschillende performance verbeteringen. Verder wordt de stabiliteit geoptimaliseerd.