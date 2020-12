Neil Druckmann is een naam die bij velen vast niet onbekend zal klinken en dat is niet gek, de beste man is immers director geweest van The Last of Us en diens vervolg, alsook Uncharted 4. Als belangrijke medewerker van Naughty Dog heeft hij nu promotie gekregen, want hij vervult sinds vandaag de rol van co-president bij de ontwikkelaar.

In de praktijk betekent dit dat hij het bedrijf samen met president Evan Wells zal runnen en voor Druckmann is het een stapje verder omhoog. Dit omdat hij een paar jaar terug al tot vice-president gepromoveerd werd. Gezien zijn positie nu vrij is gekomen, zijn Alison Mori en Christian Gyrling beiden gepromoveerd tot vice-president bij de ontwikkelaar.

Voor Neil Druckmann betekent dit overigens niet dat hij minder betrokken zal zijn bij de ontwikkeling van games. Hij zal namelijk nog steeds aantreden als director en schrijver voor nieuwe titels van de studio.