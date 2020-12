Als er één videogame is die moeilijk accuraat om te zetten valt naar het witte doek, moet het wel Metal Gear Solid zijn. Op het eerste zicht krijg je nochtans een doodnormale stealth game voorgeschoteld, waarin je een groep terroristen een halt moet toeroepen. Het duurt echter niet lang vooraleer het spel door de vierde muur breekt en uitpakt met wel héél bizarre plot- en gameplaywendingen. Dit maakt een trouwe filmadaptatie maken niet meteen evident.

Toch gaat Sony Pictures het proberen. We horen al lang geruchten over een mogelijke Metal Gear Solid film, maar nu lijkt het echt te gaan gebeuren. In de regiestoel treffen we Jordan Vogt-Roberts aan, die onlangs nog het aardige Kong: Skull Island op ons afvuurde. In de hoofdrol duikt dan weer niemand minder dan Oscar Isaac op, de man achter Poe Dameron in Star Wars en Apocalypse in de gelijknamige X-Men film. Wij geven op basis van deze info alvast het voordeel van de twijfel.