Naughty Dog staat erom bekend dat ze graag verwijzingen naar hun eerdere games in hun nieuwste geesteskinderen steken. Zo verborg de ontwikkelaar een eerste hint naar The Last of Us in Uncharted 3 en zijn we de olijke cameo van Crash Bandicoot in Uncharted 4 nog niet vergeten. Nu heeft een ex-medewerker van Naughty Dog nóg een easter egg onthuld.

In de multiplayermap ‘Beach’ uit de eerste The Last of Us vind je de overblijfselen van een neergestort vliegtuig terug. Dit blijkt nu het watervliegtuig van Sully uit de eerste Uncharted te zijn. Létterlijk, trouwens. Rodney Reece, voormalig game designer bij Naughty Dog, gaf onlangs op Twitter aan dat hij voor het level het vliegtuig uit Uncharted nam en in stukken kapte.

De foto’s bij de onderstaande tweet staan je toe om zelf de vergelijking te maken.