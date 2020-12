Crysis blijft indruk maken, eender op welk platform de game verschijnt. De 60 fps update, die de PS5-versie van de rest moest onderscheiden, verliep echter niet zonder slag of stoot. Gamers ervaarden namelijk het nodige gestotter en kregen zelfs screen tear op hun scherm te zien. Voldoende voor ontwikkelaar Crytek om de game tijdelijk vast te zetten op 30 fps.

Dit betekent echter niet dat 60 fps voorgoed uit den boze is voor Crysis. Meer zelfs, volgens een recente post op Reddit zal Crytek 60 fps opnieuw toevoegen aan de PS5-versie van de game in de volgende update. Het is voorlopig nog niet bekend wanneer deze zal verschijnen, maar dat houdt ons niet tegen om er alvast naar uit te kijken. Crisis averted!