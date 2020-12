DiRT 5 is inmiddels al even verkrijgbaar en met de release van de nieuwe consoles is de game ook op de PlayStation 5 te spelen. Bezitters van de game kunnen gratis upgraden en in onze special heb je kunnen lezen dat het best de moeite waard is. Codemasters is echter nog niet klaar, zo werken ze aan betere haptische feedback en andere zaken.

Via een nieuwsupdate heeft de ontwikkelaar aangegeven dat versie 2.00 in ontwikkeling is en die zorgt onder andere voor de toevoeging van stuurwiel ondersteuning. Er is nog geen lijst van alle compatibele stuurwielen, maar Codemasters mikt op zoveel mogelijk modellen. In ieder geval zullen alle moderne Thrustmaster en Logitech stuurwielen werken.

Verder kijkt Codemasters naar verbeteringen voor de multiplayer en dan in het bijzonder om gemakkelijker en meer consistent lobby’s te vinden, alsook evenementen. Daarnaast zullen online race events worden toegevoegd, waarin meerdere classes qua voertuigen gecombineerd kunnen worden.

Tot slot zal de ontwikkelaar de besturing van Sprint auto’s ietwat aanpassen, waardoor spelers er meer grip mee hebben en in de carrière modus zal de optie tot het opnieuw afspelen van de DIRT Podcast toegevoegd worden. Ook zullen er bug fixes, optimalisaties en algemene quality of life verbeteringen doorgevoerd worden.

Update 2.00 voor DiRT 5 zal een dezer dagen live gaan en zodra de update live is plaatsen we de volledige patch notes.