Special: Vijf redenen om Immortals: Fenyx Rising te spelen – Dit najaar was behoorlijk druk als het op de releases aankomt, maar dat mag voor niemand een verrassing zijn. Het is immers de periode waarin er veel games uitkomen en wat daar nog bij kwam was natuurlijk de release van de nieuwe consoles. Nu we inmiddels in december zitten is de grote piek voorbij, maar een van de releases in deze maand was de titel Immortals: Fenyx Rising. Daarmee brengt Ubisoft ons een volledig nieuw IP en in onze review heb je al gelezen dat de game ons erg bevallen is. Gezien we best wel fan zijn van de game presenteren we je vandaag nog vijf redenen waarom je de titel een kans zou moeten geven.

Sterke humor

Zonder te diep op het verhaal in te willen gaan omwille van spoilers, moet benadrukt worden dat Immortals: Fenyx Rising qua storytelling best een bijzonder avontuur is. Het verhaal op zichzelf wordt vrij serieus gebracht en de situatie waarin Fenyx verkeert is ook zeker niet alledaags. Zoals bekend speelt de game met de Griekse mythologie, maar in plaats van het zeer serieus te behandelen krijg je met allerlei bekende goden te maken die zich als een idioot gedragen. Ze zijn geen haar beter dan de mens en dat levert de nodige humor op. De conversaties die je volgt tijdens het spelen gaan vaak meer over persoonlijke kwesties dan dat de goden zich echt bezighouden met het grote gevaar. Hierbij schuwt de game ook het doorbreken van de vierde muur niet en dat levert een unieke vibe op die je zeker moet ervaren. De humor zal je geregeld aan het lachen brengen, maar het is binnen de context nooit over-the-top en het wordt dankzij de goede voice-acting uitstekend gebracht.

Ontdek wat er te ontdekken valt

Een van de sterke kanten van Immortals: Fenyx Rising is dat je een grote openwereld voorgeschoteld krijgt, maar die wereld is gelukkig niet té groot. Hierdoor kan je je relatief snel verplaatsen over de map en het is aan te raden dat altijd te doen in plaats van te snelreizen. Dit omdat de wereld vol zit met resources die je kunt gebruiken (zie daarvoor onze Hall of the Gods special), maar ook omdat je ontzettend veel puzzels, dungeons en andere activiteiten treft. Meer nog dan wat je aanvankelijk opmerkt als je vanaf een hoog punt de wereld verkent met een soort verrekijker. Dat exploreren levert je niet alleen nieuwe uitdagingen en beloningen op, ook ontdek je zo meer mooie punten in deze wereld. Wat daar flink aan bijdraagt is de schitterende artistieke stijl die uitstekend gepresenteerd wordt.

Genieten van de omgevingen

En dat laatste brengt ons gelijk bij het volgende punt in deze top vijf en dat is namelijk de prachtige omgevingen die je te zien krijgt. Ongeacht je nu bewust aan het exploreren bent of gewoon lekker rondwandelt in een van de gebieden die de game rijk is, meer dan eens zal je even stilstaan. De visuele stijl past uitstekend bij het geheel en hoewel het niet fotorealisme probeert na te streven, is het op zijn eigen ietwat cartoony manier een genot om te ervaren. De vergezichten, de details van dichtbij en het leven in deze wereld, het ademt een en al sfeer. Zowel de roestkleurige gebieden waarin de herfst overheerst zijn prachtig, net zoals het semi-tropische zonnige gebied waar je overal helderblauwe beekjes ziet afgescheiden worden door imposante rotspartijen. De wereld nodigt je dankzij deze stijl heel erg uit om nader te verkennen.

Creatieve puzzels

Wat als een van de belangrijkste elementen van Immortals: Fenyx Rising gezien kan worden, zijn de puzzels. De game is rijkelijk gevuld met platformpuzzels en die variëren van simpele legpuzzels tot het schieten van een pijl die je onderweg door allerlei checkpoints moet sturen. Ook krijg je te maken met bepaalde trials waarbij de ‘puzzel’ als het ware de snelste route uitzoeken is om van A naar B te komen. Maar laten we ook zeker de dungeons (kluizen genoemd in de game) niet vergeten, waarin je eveneens met puzzels te maken krijgt. Blokken die je op een bepaalde manier moet verplaatsen, de juiste platformroute bepalen… er is ontzettend veel te puzzelen in de game en dat zorgt voor de geprezen variatie die Immortals: Fenyx Rising te bieden heeft. Tot slot zijn er ook nog erg leuke puzzels met sterrenbeelden, waarbij je orbs op de juiste plek moet leggen, die je weer kunt verkrijgen door met de omgeving te spelen. Alles bij elkaar genomen vormt dit gedeelte van de game een leuke uitdaging waarin volop variatie te vinden is, wat goed aansluit op het exploreren.

Lange speelduur

Tot slot een punt dat eigenlijk een beetje gestandaardiseerd is in de Ubisoft games: de speelduur. Alleen met het hoofdverhaal ben je al snel een uur of vijftien bezig, maar dan ben je er nog lang niet. Er is namelijk genoeg in de game te doen, te ontdekken en beleven, waardoor de speelduur al snel richting de 30 uur gaat wil je werkelijk alles doen. Je doet dit over het algemeen gaandeweg om Fenyx te upgraden, maar dan alsnog zul je na het avontuur genoeg plekken hebben die nog niet verkend zijn. De puzzels en platformgameplay zijn gevarieerd genoeg om door te blijven spelen en daardoor voelt de game als een totaalpakket erg compleet aan. Die speelduur is ook nergens kunstmatig opgerekt, dus je voelt in die zin dat je echt waar voor je geld krijgt. Dat maakt deze titel ideaal om de donkere najaarsdagen mee door te komen, je zult jezelf er lang mee kunnen vermaken.

En daar zijn we dan, vijf redenen om Immortals: Fenyx Rising te spelen. Iedereen die een goede platformer met humor, volop afwisseling en vlotte gameplay kan waarderen, kunnen we deze game aanbevelen. Meer inhoudelijke details te weten komen? Check dan zeker onze review even!