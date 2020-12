Spider-Man: Miles Morales ligt al meer dan twee weken in de winkels, maar Sony wil de game nog steeds onder de aandacht brengen. Er is daarom een nieuwe video verschenen die laat weten wat deze nieuwe Spider-Man zo uniek maakt.

De trailer is in de vorm van een podcast door niemand minder dan één van de grootste Spider-Man haters: J. Jonah Jameson. Hij heeft Danika Hart als gast, die weer heel erg voorstander van de superheld is. Samen bespreken zij wat de nieuwe krachten van deze Spider-Man zijn.

De video van Spider-Man: Miles Morales waarvan sprake kan je hieronder checken.