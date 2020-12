WRC 9 was weer een prima rally racer die onlangs nóg beter is gemaakt met de komst van de PlayStation 5 (lees hier onze special). Voor de fans die maar niet genoeg kunnen krijgen is er vandaag goed nieuws. WRC 9 heeft namelijk een nieuwe update ontvangen, die onder andere auto’s, stages én een nieuwe coöp modus toevoegt aan de game.

Voor de evenementen zul je afreizen naar de rally in Portugal, waar je rond kunt scheuren in de nieuwe Toyota Yaris van Toyota GAZOO Racing. In de ‘Co-driver Mode’ stappen jij en een medespeler in de wagen, waar de één natuurlijk de bestuurder is en de ander aankomende obstakels en bochten moet benoemen.

Benieuwd hoe dit er allemaal uitziet? Bekijk dan de korte trailer hieronder. De update is inmiddels al beschikbaar voor de PlayStation 4 en zal spoedig ook naar de PlayStation 5 komen.