The Wolf Among Us van Telltale Games was enorm geliefd onder de fans en men keek enorm uit naar een nieuw deel. De studio zou echter een paar jaar later sluiten, wat de toekomst van de game enorm onzeker maakte. LCG Entertainment was er echter als de kippen bij om de rechten van The Wolf Among Us over te nemen en kondigde een tijd later officieel het vervolg aan.

Sindsdien hebben we helaas weinig meer vernomen van het tweede deel, dat gebaseerd is op de ‘Fables’ stripboeken van Bill Willingham. The Wolf Among Us 2 blijkt echter nog steeds in leven te zijn en moet in de winter van 2021 verschijnen, aldus een gerucht dat op Reddit gaat. Het vervolg moet zich twee jaar na het origineel afspelen en grote namen als Troy Baker en Ashly Burch zouden onderdeel van de cast zijn.

Het gerucht sluit af door te stellen dat er tijdens de aankomende Game Awards deze donderdag een korte teaser zal volgen, met daarbij een aankondiging van de vijf episodes waar de game uit bestaat en de platforms: de PlayStation 4/5, Xbox One/Series consoles en pc. We hoeven dus niet lang te wachten om de waarheid achter dit gerucht te achterhalen.