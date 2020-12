Iedereen weet inmiddels wel dat de PlayStation 5 ontzettend moeilijk verkrijgbaar is en dat scalpers een leuk zakcentje verdienen door verkregen units door te verkopen voor woekerprijzen. Nu blijkt echter dat men zelfs vrachtwagens aan het beroven is om ladingen aan dure elektronica, waaronder dus PlayStations, te onderscheppen.

Dit blijkt uit een stuk van de Times UK, waar men beschrijft dat de boeven een zogeheten “rollover” gebruiken. Net zoals in The Fast & The Furious gebruikt men een aantal auto’s om de vrachtwagen in te sluiten, waarop een lid van de bende naar buiten klimt en met gereedschappen of een koevoet de vrachtwagen aan de achterkant opent om de spullen eruit te halen.

Volgens het Britse blad is deze methode tot aan september van dit jaar minstens 27 keer gebruikt, en dat dit aantal in de afgelopen weken omhoog is gegaan in een poging om ladingen (onder andere met PlayStation 5 consoles) die bedoeld zijn voor de Kerstdagen te onderscheppen.

De rollover methode wordt kennelijk al jaren gebruikt om vrachtwagens te beroven, zie hieronder een filmpje van hoe dit er ongeveer uit moet zien.