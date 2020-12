Eerder dit jaar kondigde Ubisoft tijdens zijn eigen Ubisoft Forward show de terugkeer van Scott Pilgrim aan. Het gaat om Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, wat een heruitgave van de game is met daarin alle extra content om zo het complete pakket te vormen.

Ubisoft heeft vandaag aangekondigd dat Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition op 14 januari 2021 zal verschijnen voor onder andere de PlayStation 4. Er komt geen editie voor de nieuwe consoles, maar deze uitgave is natuurlijk wel via backwards compatibility te spelen.

Hieronder hetgeen Ubisoft over de game te vertellen heeft.