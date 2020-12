Gran Turismo 7 werd eerder dit jaar officieel aangekondigd en sindsdien staat de release gepland voor de eerste helft van 2021. Dat is allesbehalve een accurate releaseduiding, maar het is in ieder geval iets. Dat is echter op losse schroeven komen te staan, want er is een subtiele aanpassing gedaan in een commercial.

Sony bracht enige tijd terug de onderstaande trailer uit en daarin stond bij Gran Turismo 7 nog een release in de eerste helft van 2021. De trailer in kwestie die nu te zien is, is identiek op een minimale wijziging na. Onder Gran Turismo 7 staat nu namelijk “in ontwikkeling voor PlayStation”.

Er is dus niet langer een releasewindow bij de game te vinden. Dat sluit een release in de eerste helft van het komende jaar niet uit, maar opmerkelijk is het wel. Het kan dus zomaar zijn dat Gran Turismo 7 later gaat komen dan uiterlijk juli 2021.

Ook is het interessant dat er geen specifieke PlayStation 5 vermelding bij staat, maar alleen ‘PlayStation’. Dat suggereert een cross-gen release, zoals ook van toepassing is op Horizon: Forbidden West. Zie de verschillen op de afbeeldingen hierboven en -onder.