Sony PlayStation heeft een nieuwe commercial uitgebracht die verschillende exclusieve games laat zien die het komende jaar zullen verschijnen, maar ook laat het wat titels zien die net uit zijn. Het is een mengelmoes van allerlei beelden en het zet gelijk de toon voor 2021, want uit de beelden blijkt wel dat het komende jaar erg mooi zal worden voor ons gamers.

Gran Turismo 7 is in deze trouwens interessant, want waar we eerder al melding maakten van een ruimere releasewindow geeft deze trailer nu aan dat de game in 2021 verschijnt. Een release in de eerste helft van 2021 is daarmee niet uitgesloten, maar het suggereert wel dat de game pas later komt dan verwacht.