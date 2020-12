Aanvankelijk was het de bedoeling dat het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War vandaag van start zou gaan, maar dit is op het allerlaatste moment uitgesteld naar 16 december. We zullen dus nog iets langer moeten wachten en om dat wachten te verzachten heeft Activision de introductievideo uitgebracht.

Deze video krijg je te zien bij aanvang van het nieuwe seizoen en die laat wat interessante dingen zien. Allereerst wordt de nieuwe Operator getoond: Vikhor “Stitch” Kuzmin. Hij laat een foto zien van Rebirth Island, waarvan vorige week al het een en ander opdook. Dit is naar verwachting of een multiplayer map of een Battle Royale map.