Vorige maand kondigde Bandai Namco een nieuw Character Pack aan voor One Piece: Pirate Warriors 4. Naast de eerder getoonde Okiku, wordt nu ook Kin’emon in het zonnetje gezet.

De twee personages, inclusief een nog onaangekondigde derde, maken deel uit van het Wano Country Pack dat ergens deze winter zal uitkomen. Wanneer dat precies zal zijn werd nog even in het midden gelaten, maar wellicht komen we hierover meer te weten als personage drie uit de doeken wordt gedaan.

Voor nu kun je je tegoed doen aan de onderstaande trailer, waarin Kin’emon een groot aantal vijanden in mootjes hakt met zijn Foxfire technieken.