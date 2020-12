In begin 2019 werd na ruim 15 jaar wachten een vervolg aangekondigd op Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Fans waren hierover lyrisch en de game trok door de ambiance en het thema ook veel bekijks bij nieuwkomers.

De game zou begin 2020 uit moeten komen, maar helaas verliep de ontwikkeling niet zoals gehoopt. In de eerste helft van 2019 werden we bijna doodgegooid met nieuwe informatie, trailers en gameplay, maar toen de game eigenlijk zijn release moest zien werd het stil. De game werd uitgesteld naar ongeveer nu, maar ook dat bleek niet iets dat de ontwikkelaar kon realiseren. Ondertussen werd de game weer uitgesteld en zopas liet uitgever Paradox Interactive zelfs weten dat het onwaarschijnlijk is dat de game uitkomt in de eerste zes maanden van 2021.

“I do not think it will come in the first half of the year, but we will see.”