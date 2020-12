Ontwikkelaar NPIXEL is niet vies van een indrukwekkende multiplayer game. Eerder deden ze dit al met het iets minder bekende Gran Saga, maar ze willen nu nog grootser uitpakken met Chrono Odyssey: een space-time fantasy MMORPG.

De game belooft ons grootschalige gevechten, levensgrote maps met veel opties voor exploratie, een nieuw vak-systeem met een totaal van 18 verschillende klassen, een zeer uitgebreid verhaal en nog veel meer. De visuals komen ontzettend goed uit de verf door het gebruik van Unreal Engine 4 en dit is direct te zien in de onderstaande trailer. Niet alles wat de trailer je voorschotelt zijn directe gameplaybeelden, maar dat mag de pret niet drukken. Het resultaat is betoverend en laat direct een goede indruk achter.

De game staat gepland voor release op de PlayStation 5 in 2022.