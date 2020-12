We hebben een pittig jaartje achter de rug. Er is veel gebeurd in de wereld, maar gelukkig heeft de gamesindustrie ons een hart onder de riem gestoken. Er is namelijk een hoop uitgekomen waar we van hebben kunnen genieten. Een tof game jaar met een hoop goede titels. Natuurlijk hebben we ook te maken met de volgende generatie consoles, wat dit jaar erg bijzonder heeft gemaakt. Nu we nog in de kerstsferen zitten is het leuk om terug te kijken op wat de beste game van 2020 is.

Sony heeft behoorlijk wat exclusieve titels uitgebracht op de PlayStation 4, denk aan het vervolg op The Last of Us, maar ook andere grote titels als NioH 2, Ghost of Tsushima en Dreams. Maar er is natuurlijk veel meer dan dat verschenen. Games als DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Resident Evil 3 en Assassin’s Creed: Valhalla zijn onder meer wat third party titels die in de smaak zijn gevallen bij gamers. Maar natuurlijk hoef je niet alleen maar aan een platform gebonden te zijn, want het zou ons ook niets verbazen als je honderden uren in Animal Crossing hebt zitten, de lucht hebt opgezocht in Microsoft Flight Simulator of de VR-headset hebt opgezet om Half-Life: Alyx te spelen.

Zo zijn er ook genoeg titels die we niet genoemd hebben, maar we geven nog wel even wat extra aandacht aan de PlayStation 5. Het is natuurlijk een chaotische bedoeling geweest omtrent het bemachtigen van de console, maar games als Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales, Sackboy en natuurlijk het schitterende Astro’s Playroom zijn stuk voor stuk prachtige en leuke games om te ervaren. Voor de mensen die nog bezig zijn een PS5 te bemachtigen: we wensen jullie bij dezen veel succes!

Dat gezegd hebbende is onze stelling, of eigenlijk meer een vraag, wat is voor jou de beste game van 2020? Voel je vrij om ook buiten de PlayStation te kijken, want ook op andere platformen zijn prachtige titels verschenen. Kan je geen keuze maken en heb je meerdere titels? Ook dat staat je natuurlijk vrij om te delen, wat zoals altijd hieronder kan. Je mag trouwens best een stukje schrijven waarom je van alle games juist deze titel(s) de beste vindt.