Daar zijn we dan! We zitten in 2021, volop in de nieuwe generatie van games en consoles. Met een nieuw jaar wensen we als eerste dat het een beter jaar wordt dan het helse 2020. Qua games zat het gelukkig wel goed en ook in 2021 lijken we niet te hoeven klagen, hoewel het begin dit jaar nog wat rustig zal zijn qua Triple-A releases. Maar om niet gelijk zo depressief aan de slag te gaan, is er desalniettemin genoeg om naar uit te kijken, wat ons een brede glimlach op ons gezicht doet toveren.

Horizon: Forbidden West is natuurlijk een mooi voorbeeld, maar ook Ratchet & Clank: Rift Apart zal de magie van de PS5 SSD tonen. En als klap op de vuurpijl moet ook nog eens een nieuwe Final Fantasy uitkomen én een vervolg op God of War! Nu maar hopen dat er niet zoveel uitgesteld wordt, hoewel die kans natuurlijk wel bestaat. Hoe dan ook, er zit best het nodige aan interessante titels aan te komen, om er een paar te noemen: Far Cry 6, Hitman III, Deathloop, GhostWire: Tokyo, Kena: Bridge of Spirits, Resident Evil 8, enzovoort.

Er is zoveel meer wat we niet noemen, maar de insteek is wel duidelijk. De vraag in deze Jouw mening aan is dan ook naar welke game jullie het meeste uitkijken. Er komt een hoop uit op meerdere platformen, dus als je een keuze gemaakt hebt, dan zijn we uiteraard benieuwd waarom je hiervoor kiest. Het mooie is, het hoeft ook helemaal geen grote game te zijn, een kleine indie game of een titel die weinig aandacht krijgt mag je net zo goed noemen in de comments hieronder.