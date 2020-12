Special: De avonturen in Destiny 2 na Beyond Light – Met de release van Beyond Light op 10 november eerder dit jaar en de start van Season of the Hunt op 17 november, is het nieuwe jaar van Destiny 2 nu goed onderweg. We hebben in onze DLC Special al uitgebreid de campagne en nieuwe content van Beyond Light besproken. Hieruit bleek dat de nieuwe content voor de game zeker de moeite waard is. Enerzijds vanwege de schitterende omgeving die Europa is, anderzijds vanwege de nieuwe campagne en natuurlijk de toevoeging van Stasis aan de game. Nu we enkele weken verder zijn en we ook aan de slag zijn gegaan met het nieuwe seizoen, willen we een paar zaken aanstippen die wat onderbelicht zijn gebleven.

Blijf Variks bezoeken

Wat natuurlijk een bekend element van Destiny 2 is, is dat je de verschillende figuren die een belangrijke rol spelen in het verhaal herhaaldelijk kunt bezoeken, dat is in Beyond Light niet anders. De meesten hebben dan vaak wat bounty’s om te doen, maar in het geval van Beyond Light is het de moeite waard om even iets beter te kijken naar wat Variks te bieden heeft. Zoals bekend is heeft Europa te maken met allerlei bezoekers en hoewel je het belangrijkste gevaar met Eramis afgewend hebt in de campagne, betekent dat niet dat Europa ‘schoon’ is van vijanden en dat zijn een soort endgame content quests die je bij Variks kunt halen.

Interessant is dat het gebracht wordt als extra intel verzamelen, vijanden her en der verslaan, enzovoort, maar onder die ogenschijnlijk oppervlakkige laag gaat nog een secundaire questlijn schuil. Dit begint met het uitvoeren van bounty’s onder de Sabotage tab. Dit zijn aanvankelijk simpele bounty’s om te doen en gezamenlijk vormen ze een stap in een grotere quest. En als je aan de vereisten voldaan hebt, kun je nieuwe progressie boeken in de ‘Empire’s Fall’ questlijn, wat je haast volwaardige extra missies oplevert met een hoop vijanden en een baas om te verslaan. Ja, je zult verschillende locaties opnieuw bezoeken dus in een bepaalde zin voelt het herkenbaar aan, maar tegelijkertijd voelt het ook als een nuttige extra actie binnen het grotere geheel en dat is dat het allemaal te maken heeft met het ‘reclaimen’ van Europa.

De fanatieke Destiny 2 speler weet natuurlijk dat er altijd wat schuilgaat qua activiteiten onder het grotere geheel met de release van een nieuwe uitbreiding en dat is nu niet anders. Maar mocht je de campagne hebben uitgespeeld en niet op de hoogte zijn, dan raden we je aan daar toch nog even nader naar te kijken. Enerzijds omdat de questlijn best veel nieuwe gameplay oplevert, anderzijds omdat het je natuurlijk ook extra’s brengt in de vorm van nieuwe gear en wapens. Je blijft immers nieuwe content vrijspelen wat goed van pas kan komen. Het gaat hier primair om wapens en gear tot een power level van 1200, maar zo nu en dan kan je geluk hebben omtrent een krachtiger item.

De bounty’s onder Sabotage zijn overigens aanvankelijk niet al te spannend, gezien dat staat voor een x aantal vijanden verslaan, zoveel final blows doen, met Stasis finishen en ga zo maar door. Hierin zijn echter Tiers te vinden en de complexiteit in de complete opdracht neemt steeds verder toe. Dit heeft als resultaat dat de beloningen ook interessanter worden naarmate je verder komt. Hierdoor is het geen slecht idee om even op de Sabotage tab te klikken wil je dit nader kunnen verkennen. Daarvoor kan je dus bij Variks terecht die op Europa op je staat te wachten. Om een meer specifieke indicatie te geven, de Empire’s Fall questlijn is niet zo uitgebreid als de campagne van Beyond Light, maar zorgt toch al snel voor een uur of drie tot vier extra gameplay en met het slotstuk dat we verder niet zullen spoilen is het de moeite waard.

Terug naar de Tangled Shore

In aanvulling op de extra duiding dat Variks nog meer te bieden heeft, wat de ondergetekende in ieder geval veel extra speelplezier heeft opgeleverd, willen we alle spelers ook nog even wijzen op het nieuwe seizoen dat begonnen is. Dit brengt je terug naar de Tangled Shore waar je te maken krijgt met The Crow die je in opdracht van de Spider nieuwe activiteiten aanbiedt. Dit alles begint met de ‘Trail of the Hunted’ quest, die je ten noord-westen van de Tangled Shore kunt vinden. Mocht je die niet op de map zien, dan kan dat kloppen. Om Season of the Hunt echt te kunnen beginnen is het namelijk noodzakelijk om de eerste campagnemissie van Forsaken te spelen, alsook die van Shadow Keep. Dit klinkt wat onlogisch als je die al gespeeld hebt, maar in lijn van Forsaken zul je nu niet op Barons, maar op andere specifieke vijanden gaan jagen.

Als je helemaal nieuw bent in Destiny 2, dan zul je ook de begincampagne in de Cosmodrome moeten voltooien wil je de Trail of the Hunted quest kunnen vinden. Handig om te weten, want anders zoek je je logischerwijs een ongeluk. Maar geen zorgen, je dient enkel de eerste missies van de twee uitbreidingen te spelen en dat is voldoende om toegang tot de gebieden te krijgen en daarmee kan je dus de questlijn van Season of the Hunt beginnen. Die is relatief compact in omvang, maar komt wel met een paar belangrijke stappen en die brengen je weer naar diverse locaties waar je de eerder aangehaalde specifieke vijanden moet doden. Dit valt nu onder de zogeheten ‘Wrathborn hunts’.

Je hebt The Lure nodig

De genoemde quest brengt je naar de Maan waar je op zoek moet naar Osiris en daar ontmoet je aanvankelijk een Ghost. Dit is de Ghost van The Crow, die zich precies op het juiste moment laat zien bij Osiris. Verdere ontwikkelingen qua verhaal en situaties moet je zelf ontdekken, dat is immers het leukste, maar dit vormt wel de aanzet tot nieuwe acties die je moet ondernemen alvorens je daadwerkelijk op jacht kunt. Hierin speelt ‘The Lure’ een belangrijke rol, want die moet je opladen door Strikes, Gambit of de Crucible te spelen. Speel je dat veel en je hebt The Lure tot je beschikking, dan kun je meerdere ladingen opslaan en dat is erg efficiënt, want daarmee kun je op een andere volgorde de stappen afwerken.

Afijn, als je The Lure volledig opgeladen hebt, dan wordt het interessant. Dit is namelijk het moment dat je er specifieke mods aan kan toekennen en die zijn noodzakelijk om bepaalde Wrathborn op te sporen en aan te trekken. Dat eenmaal gedaan, dan zul je op de Tangled Shore The Lure in de Cryptolith moeten plaatsen en dat is het startsignaal voor een bepaalde jacht. Specifieke doelen zullen opduiken, maar die laten zich natuurlijk niet zomaar een kopje kleiner maken. De vijanden hebben namelijk een eigen ruimte in de omgeving gekregen waar ze zich ophouden en het jagen is letterlijk een speurtocht. Na hun vlucht – nadat ze aangetrokken zijn door de Cryptolith – zoeken ze bescherming in hun hol en je kan ze alleen vinden door de groene gloed die ze achterlaten te volgen.

Je bent dan simpelweg aan het spoorzoeken en eenmaal het hol gevonden, word je tegenover vijanden geplaatst die het je niet makkelijk zullen maken. Het doel is natuurlijk om hierin te overleven en het eigenlijke doelwit uit te schakelen, zodat je steeds een stapje verder komt in het seizoen qua progressie. Het klinkt misschien als wat ingewikkelde stappen, maar gelukkig wijst het redelijk voor zich en het proces herhaalt zich ook meermaals met het opladen van The Lure. Dit kost wat tijd en het is misschien wat grinden hier en daar, maar als je toch bezig bent levert het je wel nieuwe activiteiten en natuurlijk loot op.

Daarmee kunnen we stellen dat Season of the Hunt voor nu relatief compact is, maar het heeft binnen die compacte uitvoering genoeg doelen om achterna te gaan en daar kan je je zeker een geruime tijd mee vermaken. Het is zeker niet het meest uitgebreide seizoen, maar samen met Beyond Light is er genoeg te doen momenteel. Zeker als je na het voltooien van de campagne bezoekjes brengt aan diverse prominente figuren en verder in hun menu’s kijkt, waar de nodige extra activiteiten te vinden zijn. Wij hebben ons er goed mee kunnen vermaken en gaan dit nu next-gen voortzetten, gezien de PS5-upgrade voor Destiny 2 beschikbaar is. Tot slot willen we nog melden dat Iron Banner weer terug is, dat Trials of Osiris snel terugkeert en dat Bungie nog meer op de planning heeft staan voor de komende weken.