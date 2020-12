Afgelopen september kondigde Ubisoft na maanden van geruchten dan eindelijk de remake van Prince of Persia: The Sands of Time aan, met daarbij meteen ook een releasedatum: 21 januari 2021. Nu heeft de Franse ontwikkelaar annex uitgever bekendgemaakt dat de game die releasedatum toch niet gaat halen.

De remake van de geliefde platformer moet nu zo’n twee maandjes later verschijnen: 18 maart 2021. Volgens Ubisoft is de extra tijd nodig om de game echt helemaal af te krijgen en om zo de kwaliteit op het gewenste niveau te houden, zo leest het statement via Facebook. Ubisoft betreurt natuurlijk dat ze de game noodgedwongen moeten uitstellen, maar hopen zo een ervaring op te leveren waar we veel plezier aan kunnen beleven.

Greetings, Prince of Persia fans!

During our Ubisoft Forward digital conference, we proudly announced Prince’s return from Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

We are excited to be able to put this game in your hands again as we retell the story of Prince and Farah in the amazing 11th century Persia. However, 2020 was a year like no other. Today we would like to inform you that we need more time to complete the game. With that, the release date of Prince of Persia: The Sands of Time Remake has been moved to March 18, 2021. We believe this is the right decision to ensure we deliver a game you enjoy.

Thank you for your patience and continued support of the Prince of Persia, and we hope you remain safe and healthy during this holiday season.

—The Development Team