Fans van Crash Bandicoot hebben lang moeten wachten op een gloednieuw deel, maar afgelopen oktober was het toch eindelijk zo ver. Toen kwam Crash Bandicoot 4: It’s About Time uit. Het lijkt er nu echter op dat Activision een nieuw deel wil uitgeven van een andere platformheld waar al geruime tijd geen nieuwe game meer van verschenen is: Spyro.

In een art book van Crash Bandicoot is er een pagina te vinden, waarop iets heel interessants te lezen en zien is. Er staat een stuk tekst dat eindigt met: ‘… and a little hint at Spyro’. Als je de artwork bekijkt die daar bij staat, dan zie je onderaan duidelijk een logo voor Spyro 4. Duidelijker kan een hint niet zijn.