We weten inmiddels dat Arkane’s aankomende game Deathloop een jaar lang exclusief voor de PlayStation 5 zal zijn. Maar hoe zit het nu precies met het nog mysterieuze Project Athia van Square Enix en GhostWire: Tokyo van Tango Softworks?

De laatste trailer die Sony onlangs heeft gedeeld over aankomende PlayStation 5 titels heeft ons daar nu duidelijkheid over gegeven. Bij Project Athia zien we onderaan in beeld namelijk de volgende tekst staan: “Not available on other consoles until at least 24 months after release date”. Dezelfde tekst verschijnt ook bij GhostWire: Tokyo, maar dan met een duur van twaalf maanden.

Dit betekent dus dat Project Athia en GhostWire: Tokyo voor de duur van respectievelijk twee en één jaar exclusief voor de PlayStation 5 zullen blijven. Ook Final Fantasy XVI krijgt een soortgelijke tekst, maar daar is voor nu geen duur gespecificeerd. Het ziet er dus naar uit dat de nieuwste telg in de legendarische JRPG-reeks ook tijdelijk exclusief zal zijn.