We hoeven nog maar één nachtje te slapen en dan barst het feest eindelijk los in Night City. De game is vanaf nu ook te pre-loaden op je harde schijf en mocht je de game aangeschaft hebben, maak je borst maar nat, want Cyberpunk 2077 is op alle vlakken een enorme game.

Op Reddit gaat er namelijk een afbeelding rond van een gebruiker die de game aan het downloaden is op zijn harde schijf, en de download is ruim 102GB(!) groot. Het is nog niet duidelijk of dit de daadwerkelijke grootte zal zijn zodra de game geïnstalleerd is, maar volgens “TupperwareNinja” bestaat de download uit de base game en minstens één belangrijke update.

Mocht je vanaf launch aan de slag willen gaan met Cyberpunk 2077, dan adviseren we je – gezien de enorme omvang – om ruim op tijd de game te gaan pre-loaden.