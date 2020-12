Gamers die met smart zitten te wachten op een nieuwe Metroidvania-titel, kunnen volgend jaar aan de slag met Curse of the Sea Rats. Deze game zal verschijnen op onder andere de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Petoon Studios probeerde Curse of the Sea Rats eerst vorm te geven door middel van Kickstarter. Dit was een groot succes en er werd veel meer geld opgehaald dan werd gevraagd. PQube zag potentie in deze titel en neemt nu het uitgeven voor zijn rekening.

Wat je kan verwachten van Curse of the Sea Rats kan je in de onderstaande aankondigingstrailer checken.