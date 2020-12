Special | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – Het is intussen al twee jaar geleden dat de wereld mocht kennismaken met Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Deze nieuwe toevoeging aan de langlopende JRPG-reeks wist in 2018 hoge ogen te gooien en werd bijna universeel lovend onthaald. Lees gerust ook nog eens onze review na om erachter te komen wat die game precies zo speciaal en geliefd maakte. Een jaartje later verscheen de ‘Definitive Edition’ van de game, die een hoop nieuwe content aan de game toevoegde. “Erg leuk” zou je denken, maar die editie was voor een lange tijd enkel verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Daar is nu, nog een jaar later, eindelijk verandering in gekomen. Tijd om deze topper (nog) eens te beleven dus!

Een moderne klassieker

Eén van de elementen die ervoor zorgden dat Dragon Quest XI zo fantastisch was, was de perfecte combo tussen moderne en klassieke game-elementen. Het zal je dan ook plezieren om te horen dat die magnifieke mix nog steeds aanwezig is in deze editie. Sterker nog: Square Enix is all-in gegaan om ons nieuwe elementen te geven zowel langs de klassieke als de moderne zijde. Elementen die de vorige editie eigenlijk perfect aanvullen om zo tot een nog rijkere ervaring te komen die (durven we het zeggen?) het origineel lichtjes overstijgt.

Een eerste grote toevoeging is de mogelijkheid om de volledige game in een nostalgische 2D 16-bit modus te spelen. Het verhaal van de game blijft hier hetzelfde als van tevoren, maar wordt wel vergezeld door een heerlijk retrosfeertje. Liefhebbers van JRPG’s van weleer zullen hier dus zeker wel aan hun trekken komen, maar weet dat deze modus gebruik maakt van één van de meest controversiële features in (J)RPG’s ooit: random encounters. Als je al spontane stuiptrekkingen krijgt bij dat woord, blijf je best even weg van deze modus, maar veteranen van het genre zullen dit zeker wel kunnen appreciëren. Overschakelen tussen 2D en 3D kan je bij elk savepunt doen, maar jammer genoeg word je bij elke wissel terug gekatapulteerd naar het begin van een hoofdstuk. Tijdens eenzelfde hoofdstuk overschakelen is dus niet aan te raden.

Meer content, meer charme

Naast het transformeren van het standaardverhaal naar de tweede dimensie, voegt deze editie echter ook een hoop nieuwe missies aan het verhaal toe. Een deel van deze nieuwe missies speelt zich bovendien af in een 2D gebied, dus je kan sowieso even proeven van deze dimensie ook al speel je de basisgame in 3D. Deze extra 2D-missies voegen voor Dragon Quest-veteranen bovendien ook een nostalgisch element toe, aangezien je enkele bekende locaties uit eerdere games zal bezoeken.

Daarnaast krijg je ook een hoop nieuwe missies die wat meer inzoomen op de kleurrijke personages van je party. Deze verhalen zijn ook een schot in de roos en voegen wat meer diepgang toe aan je verschillende compagnons. Het duurt wel even vooraleer je aan deze missies kan beginnen, maar ze zijn je tijd zeker waard. Dragon Quest XI was echter al een lange game en deze nieuwe missies voegen nog wat uurtjes aan extra content hieraan toe. Geen zin in meer Dragon Quest content? Dan kan je deze extra missies ook gewoon negeren, alhoewel we dat niet zouden aanraden.

Het oor wil ook wat

Ook op audiovisueel vlak heeft deze editie wat veranderingen ondergaan die toch even vermeld mogen worden. Allereerst willen we even de spreekwoordelijke olifant in de kamer benoemen: deze PS4-editie is inderdaad een port die gebaseerd is op de Switch-versie. Gelukkig heeft dit niet erg veel invloed gehad op de grafische performance van de game. Alhoewel je zou denken dat deze port grafisch minder krachtig zou zijn, is hier eigenlijk weinig van op te merken. Als je graag minuscule pixels op je scherm telt, dan kan je misschien wat veranderingen opmerken. Als je je echter gewoon wilt ontspannen met deze topper, dan zal je absoluut geen negatieve ervaringen hebben met hoe de game er grafisch uit ziet.

Wat de audio betreft, krijgt deze editie (eindelijk) ook de toevoeging van de orkestrale soundtrack, die voordien enkel bij de Japanse versie verkrijgbaar was. Verkies je toch liever de ‘old-school’ muziek, dan kan je op elk moment in je game de soundtrack omwisselen met een simpele druk op de knop. Het blijft jammer dat de basiseditie deze optie niet had, maar je weet wat men zegt: “beter laat dan nooit!” Een andere functie die ontbrak in de basisgame, was een Japanse voice-over. Om één of andere vreemde reden bestond die simpelweg nog niet, maar gelukkig kunnen we melden dat ook dit mankement nu helemaal van de baan is. Hebben we eigenlijk iets negatiefs te zeggen over het audiovisuele aspect van deze game? Nee, eigenlijk niet.

De moeite waard?

Mocht je Dragon Quest XI nog niet hebben gespeeld en je bent een fan van het genre, dan is het aanschaffen van deze ‘Definitive Edition’ eigenlijk een no-brainer. Het verhaal, de personages, de sfeer, de muziek, … vormen samen één van de beste JRPG’s op de markt. Deze nieuwe editie voegt daar nog een hoop content aan toe in de vorm van extra missies, meer audio-opties en de mogelijkheid om de game in een charmante 2D-vorm te spelen. Bovendien heeft Square Enix inmiddels de basisversie uit de PlayStation Store verwijderd, dus je bent eigenlijk verplicht om deze definitieve editie (digitaal) aan te schaffen indien je interesse hebt.

Heb je de basisgame al eerder gespeeld, dan zal het aanschaffen van deze versie afhangen van je gevoelens tegenover de game. Je krijgt nieuwe content, die je toch wel enkele uren zal bezighouden, maar uiteindelijk gaat het hier nog steeds over een game die in totaal gemakkelijk 100 uur van je leven kan opnemen als je alles gedaan wilt hebben. Die-hard fans van de reeks kunnen alvast met een gerust hart deze editie gebruiken voor een replay, maar als de basisgame je niet beviel, dan zal deze editie weinig doen om je te overtuigen van het tegenovergestelde. Het is ook enorm jammer dat eigenaars van de basiseditie deze nieuwe content niet gratis krijgen of apart kunnen aanschaffen als DLC. Je wordt verplicht om de game opnieuw te kopen voor de volle mep en als dat je wat afschrikt, dan kunnen we je dat niet kwalijk nemen.