Over ruim een maand kunnen we weer in de schoenen stappen van Agent 47, ’s werelds beste huurmoordenaar. Hoewel dat an sich natuurlijk al een feest is, heeft IO Interactive nog even wat dingen uit de doeken gedaan met betrekking tot de PS4- en PS5-versies. Er zijn een hoop redenen om deze titel op de consoles van Sony aan te schaffen.

Allereerst is er wat meer duidelijk geworden over de VR modus in de game. Op de PlayStation 4 kan je alle locaties uit Hitman III en, mits je deze ook in je bezit hebt, de locaties van de vorige twee delen uit de World of Assassination-reeks bezoeken. Dit kan ook op de PlayStation 5, maar dit zal via backwards compatibility werken. De PlayStation 5 heeft immers nog geen eigen VR-systeem. Koop je Hitman III voor de PlayStation 5, dan krijg je er automatisch ook een digitale versie voor de PlayStation 4 bij, zodat je ook van de VR-versie kunt genieten.

Daarnaast maakt Hitman III op de PlayStation 5 goed gebruik van de adaptieve triggers van de DualSense controller. Elk wapen moet zo een unieke feel krijgen. Al helemaal leuk bedacht is de manier waarop je 47 in “focus-mode” laat gaan. Dit doe je door de trigger lang genoeg op een bepaald punt te houden en wanneer het voor jouw idee het juiste moment is… Klik en hopen dat de kogel landt waar je hem hebben wilt. Het jammere is dat deze functie niet gepaard zal gaan met de VR-versie, gezien deze in backwards compatibility modus gespeeld zal worden.

En als kers op de taart heeft IO Interactive ook nog een gameplaytrailer vrijgegeven van Hitman III. Hierin krijgen we alvast wat te zien van de locaties die we mogen verwachten en ook vangen we wat glimpen op van het nieuwe speelgoed in 47’s arsenaal. Hitman III verschijnt op 20 januari 2021.