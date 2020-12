Nadat Atlus vorige week per ongeluk de trailer voor Persona 5 Strikers al had vrijgegeven, volgt nu dan toch de officiële aankondiging. Het heeft even mogen duren, maar Persona 5 Strikers zal binnenkort zijn weg naar Europa vinden op de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc.

Persona 5 Strikers is qua verhaal een direct vervolg op het oorspronkelijke Persona 5, dus zonder de toevoegingen die Royal heeft gebracht. Omega Force, bekend van de Dynasty Warriors-reeks, heeft de handen ineengeslagen met P-Studio om zo een wel heel bijzondere musou te creëren die perfect in de wereld van Persona 5 past.