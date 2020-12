De Zombie Army games van Rebellion staan al een aantal jaren garant voor veel coöp plezier. Met Zombie Army 4: Dead War wilde Rebellion verder gaan dan ooit tevoren middels het toevoegen van nieuwe content. De nieuwe missie genaamd Alpine Blitz is nu beschikbaar voor iedereen die in het bezit is van de tweede Season Pass.

Het is dus weer eens tijd om honderden zombies definitief naar het hiernamaals te helpen. Dit kan je doen zoals je het gewend bent, of met een aantal van de nieuwe wapens die ook even getoond worden in de onderstaande trailer.