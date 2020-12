Special: FIFA 21 op de PS5 – Als één van de eerste grote games verscheen FIFA 21 eerder dit najaar, nog voordat de next-gen consoles waren uitgekomen. Nu, enkele maanden later is de PS5 uit en nu pas is de volwaardige next-gen update daar. Het heeft even mogen duren en we zijn dan ook benieuwd hoe EA met die extra tijd is omgegaan. Gezien de recente update FIFA 21 klaarmaakt voor de nieuwe systemen, hebben wij onze voetbalschoenen weer aangetrokken om het veld op de PlayStation 5 te verkennen.

Met de deur in huis

Om menigeen gelijk uit de droom te helpen: op het gebied van gameplay heeft de PS5-versie nog steeds hetzelfde jasje aan in vergelijking met zijn PS4-broertje. Over de gameplay zelf valt dan ook eigenlijk niks nieuws te vertellen. Voor de ondergetekende geldt wel dat de kennismaking met de PS5-versie op visueel vlak een hele fijne is. Wanneer je in dit geval vanaf een ‘normale PS4’ komt, dan voelt FIFA 21 op de PS5 ineens als een visueel ruime stap vooruit. Doordat de spelers en de daarbij behorende animaties beter in beeld worden gebracht, voelt het ook enigszins alsof de PS5-versie net wat soepeler loopt. Daarbij geldt wel dat de PS5-versie net als de PS4 (Pro)-versie op een zelfde resolutie van 4K met 60 fps draait. Dit is de enige grafische modus waar de game op draait, want er zijn verder geen opties met betrekking tot kwaliteit of performance. Oftewel: wat je ziet is wat je krijgt.

Zoals al aangegeven is de gameplay inhoudelijk identiek en zodoende hebben we hetzelfde op FIFA 21 op de PS5 aan te merken als op de PS4 het geval was. Het speltempo ligt bijvoorbeeld nog steeds té hoog en de verhouding tussen sommige (ster)aanvallers en verdedigers op het veld is vaak nog zoek. Al je loopacties als verdediger zijnde ten spijt, het gebeurt nog té vaak dat een Mbappé, een Messi of een Mohamed Salah niet bij te houden zijn wanneer zij wegsprinten. Daardoor krijg je nog steeds regelmatig doelpuntrijke wedstrijden met uitslagen die niets meer met realisme te maken hebben. De eerder benoemde positieve punten uit de PS4-versie zijn echter ook nog steeds aanwezig in deze PS5-versie en als je daar meer over wilt weten, kan je hier onze review er nog eens op naslaan.

DualSense makes not so much sense

Helemaal zonder échte vernieuwingen is deze versie natuurlijk niet en die aanpassingen zijn betrekkelijk eenvoudig op te merken wanneer je met de DualSense controller speelt. Daarvan bieden de onderste triggers meer weerstand naarmate spelers moe worden gaandeweg een wedstrijd. Alleen is niet elke speler gelijktijdig even vermoeid. Het resultaat is in dit soort gevallen wanneer je de bal van speler naar speler laat gaan dat dit wat ongemakkelijk voelt. De weerstand van de triggers verandert dan té snel, waardoor de controller het niet altijd goed weergeeft. Dit met als gevolg dat je zelf soms meer aan het stoeien bent met deze knoppen dan de bedoeling is.

De nieuwe PS5 controller heeft echter nog meer voor ons in petto. Links of rechts in je controller voel je een tik, afhankelijk van met welke voet je de bal doorspeelt. Dit duidt de aanraking met de bal op een leuke manier. Ook hoor je een zacht zoemend geluid uit de controller komen wanneer er gefloten wordt voor de rust of voor het einde van de wedstrijd, alleen dan weer niet bij een overtreding. Bovendien zal de controller gaan trillen als je met een andere speler op het veld in botsing komt, wat geinige extra’s zijn tegenover de DualShock die dit niet bood. Toch kunnen we er niet omheen dat de implementaties van deze features niet bijzonder veel bijdragen aan de beleving.

Hard werken en een meer authentieke weergave

Een grotere stap weet men wel te maken door spelers een authentieker uiterlijk mee te geven. Hun virtuele voorkomen oogt een stuk strakker, waardoor ze beter te herkennen zijn. Wat hier verder ook in meehelpt is dat spelers nu minder houterig ogen, waardoor ze meer natuurgetrouw over het veld bewegen wat het realisme in grafisch opzicht ten goede komt. Wat hier nog eens bovenop komt is dat je qua details bij de spelers met lang haar hun haar soms ziet wapperen, om een idee te geven. Tegen het einde hebben de spelers zich zover in het zweet gewerkt dat je de zweetplekken op hun gezicht ziet, wat voor weerspiegelingen zorgt.

Verder kent het publiek een kleine verbetering. Weliswaar zijn veel personages nog steeds letterlijk uit hetzelfde hout gesneden, maar desalniettemin oogt het publiek nu meer als een echte massa mensen die zeer meeleeft met wat er op het veld gebeurt. Dit laten zij ook hoorbaar blijken. De audio is hier dan ook een positief en interessant punt. Vooral wanneer je bijvoorbeeld met de 3D Pulse headset voor de PS5 speelt. De audio pakt hier echt goed uit, want je kunt precies de richting van waar het geluid vandaan komt bepalen door goed te luisteren. Het ene vak juicht immers harder dan het andere vak en dat zorgt voor een extra dimensie in de beleving.

Een beter beeld en met z’n allen het veld op

Om nog een beter beeld van het voetbalspel te krijgen, introduceert EA de nieuwe ‘GameCam’. Dit is een cameraperspectief waarbij de camera iets verder en vooral meer schuin op het veld gericht staat. Je kijkt vanaf een iets grotere afstand naar het geheel en dat biedt meer overzicht, wat een fijne toevoeging is. Qua details zien we ook verbetering in de viering van goals, zeker naarmate het einde van de wedstrijd nabij is. Spelers worden uitgebreider in beeld gebracht en dan komen zelfs alle spelers het veld op, tot aan de wisselspelers aan toe. Tot slot zijn de beelden die je te zien krijgt voorafgaand aan een wedstrijd verder uitgebreid, waarbij je de spelers en het publiek nog uitvoeriger in beeld krijgt terwijl ze het stadion betreden. Dit alles met als doel een nog completere ervaring te bieden rondom en tijdens een wedstrijd, wat absoluut gelukt is.

Weet de PS5-versie zich te onderscheiden?

Alles bij elkaar genomen biedt de PS5-versie een aantal fijne toevoegingen, zoals een paar van de DualSense features. Het gros van de toevoegingen met de controller voelt echter meer als een gimmick aan dan echt als een meerwaarde. Sterker nog, op den duur kunnen sommige van deze features irritant worden, gelukkig kunnen we het uitschakelen. Gezien de extra tijd die EA hiervoor genomen heeft, vinden we het totaalplaatje wat mager. Zeker als je daar ook nog eens bij bedenkt dat niet al je savedata overdraagbaar is vanaf de PS4. We begrijpen niet waarom dit alleen met FUT en bij Volta kan. Je wilt immers ook graag al je progressie vanuit je carrière meenemen. Gezien dit niet mogelijk is kunnen we niets anders stellen dan dat het een gemiste kans is. Dat het beeld nu echt haarscherp oogt en dat het publiek een likje verf heeft gehad, dat juichen we dan weer erg toe. De audio is ook dik in orde en voegt nog wat meer aan de beleving toe. Ten opzicht van de PS4 (Pro) versie biedt FIFA 21 op de PS5 dus wel degelijk iets extra’s, maar het is desondanks allemaal wat karig wat ons betreft.