We hoeven inmiddels vast niemand meer te vertellen dat Cyberpunk 2077 vanaf morgen verkrijgbaar is. Om toch nog een keer te benadrukken dat de release nu écht aanstaande is, heeft CD Projekt RED de launch trailer van de game uitgebracht.

Deze trailer laat veel beelden van Night City zien en ook krijg je een indruk van het verhaal. Laten we er niet al te veel woorden aan vuil maken, druk hieronder vooral op play en geniet!