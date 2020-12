Vorig jaar ging Destiny 2 free-to-play en Bungie beloofde toen dat ze zich onder andere op cross-play zouden gaan richten. Met de release van de nieuwe consoles stond een upgrade hoger op de prioriteitenlijst en inmiddels is de upgrade beschikbaar om te downloaden. Meer details daarover kun je hier vinden.

De volgende stap is nu natuurlijk om cross-play te introduceren en dat staat nog altijd op de planning. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat ze dat in 2021 beschikbaar willen stellen, maar ze gaven er verder geen details bij. Het is dus even afwachten wat de releasetiming zal zijn van deze feature.

Verder heeft Bungie aangegeven dat ze tijdens seizoen 13 DDoS bescherming willen toevoeging aan de game op alle platformen. Spelers mogen verder in het dertiende seizoen twee nieuwe Strikes verwachten: Fallen S.A.B.E.R. en Devil’s Lair. Ook worden er Legendary en Master Lost Sector rotaties toegevoegd én drie nieuwe Exotic armor pieces.

Natuurlijk zal de ontwikkelaar ook een andere belofte waarmaken en dat is de terugkeer van de Vault of Glass Raid, hoewel er nu nog geen releasedatum is gegeven.