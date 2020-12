De games van 2021: Ratchet & Clank: Rift Apart –Tijdens het PlayStation 5 onthullingsevenement was het smullen geblazen voor de fans, want het iconische duo Ratchet & Clank is weer terug van weggeweest. Deze twee helden zijn door de jaren heen op diverse PlayStation consoles verschenen en mogen we komend jaar exclusief verwelkomen op de PS5. Het avontuur waar de twee voor staan lijkt weer dolle pret te worden en het is des te verwarrender voor de twee. Botsende dimensies, overlappende tijdlijnen… het is aan onze helden om dit alles weer recht te zetten in Rift Apart.



Ratchet & Clank: Rift Apart – Het duo staat weer voor een explosief avontuur in Rift Apart, maar over het verhaal weten we nog niet al te veel. Zoals het er nu op lijkt worden de Lombax en zijn trouwe kameraad door de verschillende dimensies heen geslingerd vanwege een gefaald experiment van aartsvijand Dr. Nefarious. Hij beschikt over een wapen genaamd de ‘Dimensionator’ en dit lijkt niet stabiel te zijn. Door de instabiliteit zorgt dit wapen ervoor dat talloze dimensies in elkaar overvloeien en worden de helden letterlijk van hot naar her gegooid. Dit is niet de grootste ramp, dat is dat Ratchet en Clank elkaar zullen kwijtraken op een gegeven moment. Zo ontmoet Clank gaandeweg een mysterieuze vrouwelijke Lombax, maar wat haar rol precies is… dat is nog afwachten.

De gameplay van Ratchet & Clank staat al jaren als een huis en we verwachten met Rift Apart eigenlijk hetzelfde te zien. Ondanks dat de dimensie sprongen verwarrend zullen zijn voor onze helden, zal Ratchet er ook gebruik van kunnen maken. Zo kan je tijdens het vechten soms door een dimensiebreuk springen om je snel te verplaatsen en te ontsnappen. Je zal weer talloze werelden kunnen ontdekken en allerlei vijanden met de meest explosieve en lachwekkende gadgets kunnen aanpakken. Iconische wapens zoals de Groovitron keren bijvoorbeeld terug, waardoor de vijanden zich letterlijk dood zullen dansen. De humor is altijd een groot aspect in de franchise geweest en dat lijkt dit keer niet anders te zijn.



Voorlopige verwachting: Insomniac Games brengt de geliefde franchise eindelijk weer terug en Ratchet & Clank: Rift Apart zal ongetwijfeld een groot genot zijn om te spelen. Het hanteert de kenmerkende formule zoals we die kennen en we worden in een nieuw avontuur geslingerd, waarin allerlei dimensies met elkaar zullen botsen. Talloze gadgets – oud en nieuw – zullen weer onderdeel van het wapenarsenaal zijn en je kan je vijanden op de meest lachwekkende manieren uitschakelen. Hoe het verhaal precies in elkaar steekt, is nog niet helemaal bekend, maar alles wijst erop dat Rift Apart een volwaardig nieuw deel wordt in de franchise. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om aan de slag te gaan met het iconische duo.