De games van 2020: Dying Light 2 – Toen de PlayStation 4 nog maar net verschenen was, kregen we een nieuwe zombiegame voorgeschoteld. De Poolse ontwikkelaar Techland kwam het zombiegenre nieuw leven inblazen met Dying Light en dit is zeker gelukt. Een openwereldgame die geteisterd wordt door zombies, een mysterieus virus en een heerlijke manier van freerunnen om de omgevingen te verkennen. Deze innovatieve titel werd goed ontvangen en door de jaren heen bleef er content voor verschijnen. Dying Light 2 is nu al geruime tijd in ontwikkeling en legt de verwachtingen hoog met een grotere wereld, nog betere freerun mechanics en nog meer gevaar van de zombies.



Dying Light 2 – Het tweede deel speelt zich 15 jaar na de uitbraak van het virus af en we bevinden ons in een andere omgeving dan Harran. Ook Kyle Crane verdwijnt als hoofdpersonage, want hij heeft plaatsgemaakt voor Aiden Caldwell, die ook uiterst geschikt is voor het avontuur. Dit omdat hij over allerlei vaardigheden beschikt. Zombies zijn uiteraard ook weer van de partij en zullen het de speler én de omgeving op allerlei manieren moeilijk maken. Mocht dat nog niet vervelend genoeg zijn, ook verschillende overlevenden hebben hun eigen facties gevormd die zowel vriendelijk als kwaadaardig kunnen zijn.

Dying Light 2 lijkt in grote lijnen op het origineel, maar er zijn zeker wat vernieuwingen of verbeteringen te vinden. Zo zal het navigeren met behulp van freerunnen nog vloeiender aanvoelen en kan je hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe moves leren die jou net dat extra beetje voordeel geven. Een grote vernieuwing is het maken van keuzes tijdens de missies die vervolgens een invloed zullen hebben op de wereld en het verhaal. Val je de vijand in deze missie bijvoorbeeld aan of kijk je toe terwijl hij een van je undercovervrienden bijna doodslaat? Het zijn keuzes die gemaakt moeten worden en die kunnen voor interessante situaties zorgen. Dit nieuwe systeem lijkt ook goed te passen in de gevaarlijke en open wereld van Dying Light 2. Ook zal de map veel groter zijn dan Harran en dat allemaal bij elkaar zal voor enorm veel speelplezier moeten zorgen.



Voorlopige verwachting: Dying Light 2 verschijnt weinig in het nieuws, maar dat is geen probleem. Het bouwt in grote lijnen voort op de formule van het eerste deel en dat stond als een huis. Het freerunnen zal nog vloeiender moeten aanvoelen in een nog grotere wereld en dat is natuurlijk altijd goed nieuws. De grote verandering in het vervolg zal echter komen van het keuzesysteem en dat kan ervoor zorgen dat je de game meerdere malen moet uitspelen om alle eindes te zien, en gameplay te ervaren. Dying Light 2 werd weliswaar begin 2020 uitgesteld en er is nog altijd geen datum, maar we hebben er alle vertrouwen in dat Techland een uitstekende game gaat afleveren. De nieuwe wereld van Dying Light 2 klinkt in ieder geval veelbelovend.