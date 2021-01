De games van 2020: GhostWire: Tokyo – Tijdens de E3 van 2019 werd GhostWire: Tokyo aangekondigd en getoond. Het visuele spektakel spetterde van het scherm af. Ikumi Nakamura stond destijds op het podium met zoveel enthousiasme over haar project te vertellen, waardoor ze met die passie het internet voor enige tijd wist te veroveren. Nieuws over deze mysterieuze titel blijft helaas wel uit, want de game komt weinig in het nieuws. Bovendien is Nakamura niet langer betrokken bij het project. Zorgwekkende signalen? Misschien, toch weet Tango Gameworks wel wat het aan het doen is. Hetzelfde team dat verantwoordelijk was voor The Evil Within komt nu met een nieuw avontuur dat zich in Tokio afspeelt. Dit avontuur lijkt alternatieve dimensies, kwaadaardige geesten en mysterie in de mix te gooien. Deze combinatie van elementen klinkt zeker interessant en past goed bij GhostWire: Tokyo, een titel die tot nog toe vooral in mysterie gehuld is.



GhostWire: Tokyo – Het leven in Tokio is bruisend en de vele inwoners van de stad doen hun dagelijkse dingen, zoals elke andere dag. Uit het niets verdwijnt echter 99 procent van de bevolking, waardoor er slechts een handjevol mensen overblijven. Wat er gebeurd is met de meerderheid van de stadsbewoners is niet bekend en jij moet dit mysterie gaan oplossen. Tokio lijkt in een spookstad te zijn veranderd, want allerlei mensen, wezens en andere figuren uit andere dimensies lijken niets goed van plan te zijn met de stad. Griezelige taferelen laten zich los op het nu onbeschermde Tokio totdat jij daar een stokje voor steekt.

De ‘Visitors’, die de stad nu teisteren, zijn er in allerlei soorten en maten. Mysterieuze mannen in pak, schoolmeisjes zonder hoofd; noem het allemaal maar op of het zit in de game. Deze figuren moet je verslaan middels het uitvoeren van spreuken die je met je handgebaren uitoefent. Is de vijand dusdanig beschadigd, dan is de ‘core’ zichtbaar en kan je deze vernietigen. Ongetwijfeld zul je tijdens het spelen meerdere spectrale krachten vrijspelen, die je kunnen helpen in de situaties waarin je terechtkomt. Op je pad zal je ook nog andere overlevenden tegenkomen, die wellicht meer weten over wat er gaande is. Deze groep onbekende overlevers dragen zogeheten Hannya maskers, maar wat hun bedoeling precies is…



Voorlopige verwachting: Ondanks dat we eigenlijk nog niet veel weten over GhostWire: Tokyo, zijn verschillende aspecten van de game erg intrigerend. De algehele stijl van de game ziet er aangenaam uit en de verschillende spreuken die je uitvoert lijken erg tof om te gebruiken. Daarnaast lijkt het erop dat we verschillende dimensies van Tokio zullen betreden wat altijd een boeiende locatie is. Wanneer we GhostWire: Tokyo mogen verwachten is nog niet bekend, maar een goede eerste indruk heeft de game zeker achtergelaten. Wij hebben in ieder geval al zin om op Visitors te gaan jagen in de nu leeg ogende hoofdstad van Japan.