De games van 2021: Praey for the Gods – Deze game is al sinds 2014 bij No Matter Studios in ontwikkeling. Dat lijkt erg lang, totdat je beseft dat deze ambitieuze titel door slechts drie mensen wordt gemaakt. Aanvankelijk werd er part-time aan de game gewerkt, echter kwam daar eind 2015 dankzij een indrukwekkende teaser verandering in. De studio lanceerde in de zomer van 2016 een uiterst succesvolle Kickstarter campagne en een early access versie van Praey for the Gods is sinds begin 2019 op Steam beschikbaar. Vrijwel iedereen die de vroege versie op Steam gespeeld heeft is er zeer over te spreken. Begin 2021 kunnen we dan eindelijk zelf bepalen of het eindresultaat inderdaad ook echt de moeite waard is.



Praey for the Gods – De game speelt zich in een stervende wereld af. Het is aan jou om het mysterie van de eindeloze winter te achterhalen en het tij te keren. Tijdens je reis kom je enorme gevaarten tegen en alleen door het gevecht aan te gaan, maak je kans de brute reis te overleven. Tenminste, dat is hoe de ontwikkelaar de game omschrijft. Mocht dat je enigszins bekend in de oren klinken, dan kan dat kloppen. De game is namelijk erg door Shadow of the Colossus geïnspireerd, een directe kopie kun je het echter niet noemen. Dankzij de Kickstarter, waarmee ruim een half miljoen dollar werd opgehaald, is het oorspronkelijke budget verdubbeld en zowel de omvang als de gameplay aanzienlijk uitgebreid.

Volgens creatief regisseur Brian Parnell is er ook naar Breath of the Wild gekeken. Zo zul je in Praey for the Gods veel klimmen, heb je beschikking over een parachute en dien je rekening te houden met je uithoudingsvermogen. Net zoals in Deus Ex heb je verschillende oplossingen om eindbazen aan te pakken, maar er zijn meer gevaren om rekening mee te houden. Om te overleven dien je te jagen zodat je te eten hebt. Vuur speelt een belangrijke rol om je warm te houden en je zult je eigen wapens moeten maken om het tegen de vele kleinere vijanden op te nemen. Alleen door jezelf goed voor te bereiden en de wereld uitgebreid te verkennen, maak je een kans om het einde te halen.



Voorlopige verwachting: Shadow of the Colossus is een cultklassieker en een betoverende ervaring, maar laten we eerlijk zijn, echt gevarieerd kun je de gameplay niet noemen. Je vindt en verslaat de verschillende Colossi en daar komt het eigenlijk wel op neer. Praey for the Gods oogt even prachtig, maar lijkt vooral de gameplay uit te diepen. Als ontwikkelaar No Matter Studios daarin slaagt, hebben we mogelijk een nieuw pareltje in ons midden. Als we de bijna 1000 Early Access reviews op Steam mogen geloven, met een score van zeer positief, dan lijkt er nog maar weinig fout te kunnen gaan.