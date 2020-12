De games van 2021: Kena: Bridge of Spirits – Tijdens het onthullingsevenement van de PlayStation 5 was Kena: Bridge of Spirits voor velen één van de meest aangename verrassingen. De indrukwekkende artistieke stijl en betoverende sfeer spraken tot de verbeelding. In de game stappen we in de schoenen van de titulaire Kena, een jonge spirituele gids die verloren zielen helpt oversteken. Het is ook de eerste game van de kleine onafhankelijke ontwikkelaar Ember Labs. Het bedrijf heeft reeds zijn sporen in de reclamewereld verdiend, maar maakt nu ook de overstap naar de gamesindustrie. Volgens oprichters en broers Josh en Mike Grier is Kena een passieproject, dat een emotioneel verhaal over persoonlijke groei en verlossing vertelt.



Kena: Bridge of Spirits – De game begint terwijl Kena onderweg is naar een verlaten dorp om daar een heilig altaar te vinden. Het dorp bevindt zich echter in een vervloekt bos, dat door rusteloze zielen wordt bewoond. Het doel van de game is dan ook om de geheimen achter het verlaten dorp te ontrafelen, de vloek op te heffen en de rusteloze zielen te begeleiden naar het hiernamaals. De game speelt zich af in een fictieve wereld, maar put veel inspiratie uit het Verre Oosten. Zo zie je in zowel de omgeving als in de architectuur duidelijke knipogen naar Japan. Voor de uniek klinkende soundtrack wordt er dan weer nauw samengewerkt met de Balinese groep Gamelan Çudamani.

Over samenwerken gesproken: Kena staat er niet alleen voor. Die schattige zwarte wezentjes in de trailer heten ‘The Rot’ en staan je tijdens je avontuur bij. In totaal kun je 100 van die wezentjes verzamelen. Hoewel Kena’s staf en magie centraal staan tijdens de gevechten, spelen ook de Rot daarin een rol. Aanvankelijk zijn ze bang, maar naarmate je het beter doet in een gevecht, kun je de wezentjes inzetten om de zwakke plekken van vijanden aan te vallen. Ontwikkelaar Ember Labs benadrukt echter wel dat de Rot hulpmiddelen zijn, de gevechten moet je nog steeds zelf zien te winnen. Maak je overigens maar niet druk, de schattige wezentjes kunnen gelukkig niet doodgaan.



Voorlopige verwachting: Tot zover lijkt er niets te zijn om ons zorgen over te maken. Het mag dan wel de eerste game van Ember Labs zijn, een vuurdoop is het zeker niet. Grafisch weet de ontwikkelaar indruk te maken en wat we tot dusver aan gameplay hebben gezien, smaakt absoluut naar meer. Daarnaast is het een bescheiden avontuur, dat in een weekend is uit te spelen. De prijs zal dat ook reflecteren en alsof dat nog niet klantvriendelijk genoeg is, krijg je de PlayStation 5 versie gratis mocht je de game eerst op de PlayStation 4 hebben gekocht. Wat ons betreft, kan het eerste kwartaal van 2021 niet snel genoeg beginnen.