De games van 2021: Oddworld: Soulstorm – Het is moeilijk voor te stellen dat de Oddworld-serie alweer 23 jaar bestaat zonder dat het jaarlijks door een hebberige uitgever wordt uitgemolken. Sterker nog, in al die tijd zijn er slechts vier originele games, één remake en wat remasters uitgekomen. Daar komt binnenkort echter verandering in, want Oddworld: Soulstorm is bijna in ons midden. Tenminste, dat hopen we, aangezien de game reeds in 2016 is aangekondigd met een geplande release voor 2018. Dat werd al snel 2019, toen toch maar 2020 en als het goed is nu echt i2021. Hoe dan ook, de laatste trailer laat duidelijk zien dat het einde van de ontwikkeling in zicht lijkt te zijn.



Oddworld: Soulstorm – Aanvankelijk was het de bedoeling om een remake van Oddworld: Abe’s Exoddus (het tweede deel in de serie) te maken. Na het commerciële succes van Oddworld: New ‘n’ Tasty (een remake van het eerste deel) was er echter meer budget voorhanden en groeide het project uit tot Oddworld: Soulstorm, het vervolg dat Oddworld: Abe’s Exoddus had moeten zijn. Dit betekent dat de game een stuk groter is en veel nieuwe gebieden bevat. Zo speelt de trein uit de trailer een belangrijke rol en heeft de game, volgens de omschrijving, een gigantische hubwereld. Van daaruit kun je vervolgens nieuwe levels en gebieden bereiken, maar het blijft verder wel een lineaire ervaring.

Net zoals zijn voorganger is Oddworld: Soulstorm een 2.5D sidescrolling platformer. Abe neemt wederom de hoofdrol voor zijn rekening en het doel is nog altijd om zijn soortgenoten te redden. Hij kan nu echter ook zijn eigen wapens maken en aanpassen, waardoor Abe meer opties tot zijn beschikking heeft. Daarnaast keert het karmasysteem, hier Quarma genoemd, uit Munch’s Oddysee terug. Je acties hebben dus invloed op het einde dat je te zien krijgt. Tot slot beschikt Abe nu ook over een rugzak waar hij voorwerpen in kan bewaren. Dat kunnen dingen zijn die hij tegenkomt of steelt, zoals geld. Die verdiensten kun je vervolgens bij een vendor aan nieuwe voorwerpen spenderen.



Voorlopige verwachting: In 1997 viel Oddworld: Abe’s Oddysee al op door zijn unieke vormgeving, originele wereld en uitdagende gameplay. Bedenker Lorne Lanning staat ook nu weer aan het roer en hij heeft tot dusver nog nooit teleurgesteld. In iedere trailer zie je de ambitie van Oddworld: Soulstorm terug en hoewel het door een relatief kleine en onafhankelijke ontwikkelaar wordt gemaakt, straalt het project niets anders dan Triple-A kwaliteit uit. Het fundament van de serie staat al decennia als een huis en als de nieuwe toevoegingen positief uitpakken, valt er niet te klagen. Sterker nog, als de game het goed doet, vergroot dat alleen maar de kans dat we eindelijk het derde deel in Abe’s quintology krijgen.