De games van 2021: Shin Megami Tensei: Nocturne HD – Wij als PlayStation bezitters zijn natuurlijk dolblij dat wij zowat het alleenrecht hebben op de Persona-serie. Maar Persona maakt onderdeel uit van een véél groter universum wat bekend staat als Shin Megami Tensei. Sinds de PlayStation 2 hebben wij eigenlijk geen Shin Megami Tensei-titels meer mogen verwelkomen op Sony consoles, want deze bleven enkel voor Nintendo consoles uitkomen. Nocturne is wat dat betreft een oude bekende, deze is namelijk nog voor de PlayStation 2 verschenen. Maar deze HD-versie lijkt iets meer te zijn dan een simpele remaster.



Shin Megami Tensei: Nocturne HD – We stappen in de schoenen van een tiener die naar Tokio reist om een vriend op te zoeken in het ziekenhuis. Terwijl hij in Tokio verblijft, krijgt hij een bijna-dood-ervaring waarin hij contact heeft met Lucifer, ook wel bekend als de duivel. Deze injecteert hem met een goedje, waardoor onze naamloze tiener half demon wordt en bekend komt te staan als de ‘Demi-fiend’. Als de Demi-fiend zal je alles op alles moeten zetten om de wereld te redden van eeuwige duisternis.

Wanneer je bekend bent met de gameplay van de Persona-games, dan zal Shin Megami Tensei Nocturne HD voor jou bekend terrein zijn. Hetgeen wat echter nauwelijks tot niet aanwezig is, is het sociale aspect wat we allemaal kennen van Persona. De turn-based RPG stijl is echter gewoon van de partij en zo zijn ook veel van de demons waar je het tegen op moet nemen bekend uit de Persona games, gezien deze series zich in hetzelfde universum afspelen. Een ander belangrijk verschil is dat de onderliggende toon van Persona over het algemeen nét wat luchtiger is dan bij Shin Megami Tensei. Bereid je dus voor op een duister verhaal.



Voorlopige verwachting: Het is lang geleden dat we een Shin Megami Tensei titel hebben kunnen spelen op een PlayStation console en met deze remaster hopen we stiekem ook dat de deur voor toekomstige delen open staat. Fans van de serie zullen vast al weten dat Shin Megami Tensei V komend jaar voor de Nintendo Switch zal verschijnen, maar niet op een PlayStation console. Wie weet test men hiermee het water? Ook al is dat misschien wishful thinking, een remaster van deze klassieker is meer dan welkom. Wij zijn benieuwd of deze RPG de tand des tijds heeft weten te doorstaan.