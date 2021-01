De games van 2021: Balan: Wonderworld – Wat gebeurt er zodra twee legendes van SEGA hun ei niet meer kwijt kunnen? Ze starten een nieuwe studio en kloppen aan bij een andere uitgever. De uitgever in kwestie is Square Enix en de legendes zijn niemand minder dan Yuji Naka en Naoto Ohshima. Deze heren zijn verantwoordelijk voor Sonic the Hedgehog én Nights. Hun nieuwe game, Balan Wonderworld, wordt een bijzondere 3D platformer die zeker veel gelijkenissen vertoont met de eerder genoemde games qua stijl, maar ook wat elementen van recentere games als Super Mario Odyssey lijkt te lenen.



Balan: Wonderworld – Veel van het verhaal is nog niet bekend. Twee kinderen genaamd Leo Craig en Emma Cole belanden in de Wonderworld. Balan, een apart figuur met een witte, hoge hoed, is de zogenoemde “maestro” van de Wonderworld. De Wonderworld is een soort mengelmoes van fantasie en realiteit en in totaal zullen er zo’n twaalf verschillende verhalen te spelen zijn binnen de Wonderworld. De omvang van deze verhalen is echter nog niet bekend.

Balan Wonderworld is een 3D platformer, een genre wat meer dan welkom is op de PlayStation. Als Leo of Emma zijn er in de Wonderworld zo’n tachtig verschillende kostuums te vinden die elk een eigen kracht met zich meebrengen. Hoewel de game erg vrolijk is vormgegeven, lijkt er ook een wat serieuzere ondertoon te zijn met betrekking tot eenzaamheid en depressie. Dit zal waarschijnlijk aan bod komen in een van de twaalf verhalen die de game zal vertellen.



Voorlopige verwachting: Wij zijn altijd blij om een nieuwe 3D platformer te mogen verwelkomen op de PlayStation. Al helemaal wanneer we zien welke mensen hier achter zitten. Balan Wonderworld ziet er uit als de vreemde liefdesbaby van Nights, Super Mario Odyssey én Kirby. Hoe dit avontuur precies gaat uitpakken is op dit moment voor ons nog een raadsel, maar gezien het repertoire van de ontwikkelaars en een uitgever als Square Enix die deze legendes een podium geeft mét creatieve vrijheid, denken wij dat het wel goed gaat komen met Balan Wonderworld.