De games van 2021: Hollow Knight: Silksong – Een paar keer per generatie lijken de puzzelstukjes op hun plaats te vallen en verschijnt er werkelijk iets bijzonders op de markt. In 2017 was Team Cherry aan de beurt met hun indie game Hollow Knight, waarvan het concept is geboren tijdens een “game jam” en toen nog door het leven ging als “Hungry Knight”. Hollow Knight verscheen in 2017 voor het eerst op pc, waarop later een port voor onder andere de PlayStation 4 verscheen. De game greep zowel critici als spelers bij de lurven door de prachtige artstyle en de strakke gameplay, het was dan ook afwachten geblazen tot er een vervolg zou komen en de Australische studio kondigde begin 2019 Hollow Knight: Silksong aan.



Hollow Knight: Silksong – In Hollow Knight: Silksong zullen we gaan spelen met Hornet, een insect-achtig wezen die in eerste instantie een extra personage zou zijn voor de originele Hollow Knight. Team Cherry had echter zoveel inspiratie en ideeën voor Hornet, dat zij hebben besloten om dit te verwerken in een compleet nieuwe game. Tevens zal de setting van het origineel – Hallownest – niet meer terugkeren. In plaats daarvan zullen we een bezoek gaan brengen aan ‘Pharloom’, een duister koninkrijk waar Hornet in gevangenschap terecht is gekomen. Natuurlijk moet Hornet zien te achterhalen waarom ze naar deze plek is gebracht, en onderweg is er genoeg gespuis die haar in de weg zal staan.

Volgens Team Cherry zal de gameplay van Silksong grotendeels overeen komen met het eerste deel, met natuurlijk een aantal verbeteringen en toevoegingen hier en daar. Zo zal er nu een heus quest systeem aanwezig zijn en kan Hornet al bewegend een deel van haar health terugbrengen, waar je in het origineel dat alleen kon doen als je stilstond. Ook zal het verkennen van de wereld een belangrijk onderdeel zijn, en mocht Pharloom ook maar een beetje op Hallownest lijken, dan zullen er genoeg geheime hoekjes en plekjes zijn om uit te pluizen.



Voorlopige verwachting: Team Cherry is met de aankondiging van Hollow Knight: Silksong een beste uitdaging aangegaan, de eerste game was immers zó goed dat het nog maar de vraag is wat ze anders kunnen doen. Silksong lijkt in dit geval geen drastische veranderingen te introduceren, maar juist voort te borduren op het origineel met hier en daar een aantal verbeteringen. Die bijzondere artstyle maakt weer zijn rentree, samen met dezelfde betoverende sfeer. Als Team Cherry dan nog een stijgende lijn weet door te zetten met de combat die geduld en vaardigheid beloont én een reeks aan toffe baasgevechten, dan staat hen niks in de weg om met Hollow Knight: Silksong weer een prachtige game af te leveren.