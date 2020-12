De games van 2021: Deathloop – Media zoals films en games lijken weinig leuker te vinden dan constant te kloten met de concepten van tijd en ruimte; Back to the Future, The Legend of Zelda, Looper, Edge of Tomorrow, Quantum Break en de lijst zou nog eindeloos door kunnen gaan. Arkane Studios is hier ook niet in onbekend, in één van de levels van Dishonored 2 gingen ze immers ook al even stoeien met tijdreizen. In hun nieuwste game – Deathloop – zetten ze hun creativiteit met de tijd in de overdrive, met daarbij een visuele stijl waar je u tegen zegt.



Deathloop – In Deathloop stap je in de schoenen van Colt, hij is beland op het eiland Blackreef en probeert met man en macht zijn ‘loop’ te doorbreken. Op het eiland bevinden zich namelijk acht doelwitten die Colt over de kling moet jagen voordat de klok middernacht slaat. Mocht je dat niet lukken óf je komt voor die tijd onfortuinlijk tot je einde, dan begint het riedeltje weer van voor af aan. An sich klinkt dat al als een herculeaanse taak, maar dan heb je nog te maken met Julianna Blake, die juist de loop koste wat kost wil beschermen en dus de jacht op jou heeft geopend.

Daar komt dan ook meteen één van de meest interessante aspecten van Deathloop om de hoek kijken. Julianna kan namelijk bestuurd worden door een andere speler en is dus onderdeel van de multiplayer van de game. À la een Dark Souls kan iemand er dus voor kiezen om jouw wereld in te dringen en je een kopje kleiner te maken. Dit maakt ons erg benieuwd naar de dynamiek van het geheel. Je bent immers niet alleen de jager, maar ook meteen de prooi die erg voorzichtig zal moeten doen eer je het verkeerde eind van een loop in je gezicht geduwd krijgt.



Voorlopige verwachting: Het zou ons niks verbazen als Deathloop één van de hoogvliegers van 2021 gaat worden. Arkane Studios staat erom bekend dat zij erg vaardig zijn in het creëren van sfeervolle werelden die echt lijken te leven en waar jouw daden ook echte consequenties hebben. Het compacte eiland Blackreef biedt dan ook legio mogelijkheden voor de Franse studio om dit vol te gooien met toffe details en gebeurtenissen die impact hebben op jouw missie. Combineer dat met een – op het eerste gezicht – gave en interessante gameplay ‘loop’ én een heerlijk overdreven ‘grindhouse heist movie’ stijl die rechtstreeks uit de jaren ‘70 lijkt te komen, wat klinkt als een game die we héél graag willen checken.